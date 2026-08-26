Izraeli vazhdon sulmet në jug të Libanit

Forcat izraelite kanë vazhduar sulmet ndaj qyteteve në jug të Libanit, duke përdorur tanke, artileri dhe avionë luftarakë.
Sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit (NNA), një tank izraelit ka qëlluar me disa predha në qytetin al-Mansouri, në jug të Tirit.
Ndërkohë, forcat izraelite kanë kryer shpërthime në periferi të Sarbine, në rrethin Bint Jbeil, të shoqëruara me një operacion kontrolli në zonë.
Avionët luftarakë izraelitë kanë kryer gjithashtu sulme ajrore gjatë natës në al-Qantara, në rrethin Marjayoun, ndërsa në agim periferitë e Haddatha-s janë goditur me artileri në mënyrë të ndërprerë, raportoi NNA. /mesazhi