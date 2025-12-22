Izraeli vijon shkeljen e armëpushimit në Gaza

Heshtja e ndërmjetësit të marrëveshjes, si inkurajim për të pabesët
Analisti dhe eksperti për çështjet “izraelite”, Adel Shadid, paralajmëron se heshtja e vazhdueshme e ndërmjetësit në lidhje me shkeljet e armëpushimit nga pushtimi izraelit në Rripin e Gazës e inkurajon pushtimin të vazhdojë të shkelë marrëveshjen e armëpushimit, duke vënë në dukje se Izraeli nuk e konsideron atë që po bën si shkelje të marrëveshjes, por përkundrazi e konsideron atë një “të drejtë natyrore dhe legjitime” sipas asaj që e quan “liri veprimi ushtarak dhe të sigurisë”.
Pushtuesi izraelit justifikon vrasjet, bombardimet dhe plagosjen e civilëve si pjesë të kësaj “të drejte”. Izraeli vazhdon të shkelë për të imponuar këtë realitet, siç dëshmohet nga mungesa e reagimeve të forta nga ndërmjetësi ose administrata amerikane ndaj këtyre shkeljeve.
Nevoja e palestinezëve për paqe, rindërtim dhe zhvendosje të personave të zhvendosur po i detyron ata të përpiqen të përshtaten me këtë realitet, të cilin Izraeli po e shfrytëzon për të vazhduar shkeljet e tij, duke kërcënuar një kthim në luftë të plotë nëse palestinezët e refuzojnë këtë situatë të imponuar.
Shadid paralajmëroi për një përshkallëzim të mundshëm izraelit ndërsa afrohen zgjedhjet, ndërsa kryeministri i qeverisë pushtuese Benjamin Netanyahu kërkon të përdorë retorikën e sigurisë dhe përshkallëzimin në terren në fushatën e tij zgjedhore, qoftë në Gaza, Liban apo Siri.
Pushtimi gjithashtu vazhdon të zvogëlojë ndihmën humanitare dhe ta pengojë atë të hyjë në sasitë e nevojshme, gjë që rrit vuajtjet e popullsisë dhe thellon krizën humanitare në Rrip. /tesheshi