Ja çfarë i ndodh saktësisht trupit tuaj kur hani xhinxher çdo ditë

Xhinxheri është një nga erëzat më të njohura në botë, i përdorur si në gatime të ëmbla ashtu edhe të kripura.
Shpesh na sjell ndër mend aromat e festave, por në fakt ai ka një rol shumë më të rëndësishëm gjatë gjithë vitit.
Përveç shijes së tij të veçantë, xhinxheri është i pasur me përbërës natyralë që mund të ndikojnë pozitivisht në shëndetin tonë.
Konsumimi i tij i përditshëm lidhet me shumë përfitime të mundshme, nga tretja dhe imuniteti e deri te inflamacioni dhe funksioni i trurit.
Ekspertët thonë se ngrënia e xhinxherit çdo ditë mund të sjellë shumë përfitime shëndetësore.
Çfarë i ndodh trupit nëse hani xhinxher çdo ditë
Mund të keni më pak të përziera
Xhinxheri ndihmon kundër të përzierave, sidomos te gratë shtatzëna, tek ata që udhëtojnë ose kur ndihesh i lodhur nga stomaku. Ai vepron në receptorët e serotoninës në zorrë, ndaj është i efektshëm. Studimet tregojnë se mund të ndihmojë edhe gjatë kimioterapisë.
Ndihmon kundër gazrave dhe fryrjes
Xhinxheri e ndihmon tretjen dhe bën që ushqimi të lëvizë më shpejt në sistemin tretës. Kjo ul gazrat dhe fryrjen, sepse xhinxheri është një karminativ, pra erëz që qetëson stomakun.
Ul inflamacionin
Përbërësi kryesor i xhinxherit, gingerol, ka veti të forta anti-inflamatore dhe antioksiduese. Kjo mund të ulë dhimbjet e kyçeve, rrezikun e sëmundjeve kronike dhe dhimbjet e muskujve pas stërvitjes. Studimet tregojnë se ai ndihmon personat me artrozë.
Mund të sëmuresh më rrallë
Xhinxheri ka antioksidantë që përforcojnë imunitetin dhe e ndihmojnë trupin të luftojë infeksionet. Kjo nuk të mbron plotësisht nga ftohja, por mund të zvogëlojë rrezikun.
Mund të lehtësojë dhimbjet menstruale
Studimet sugjerojnë që xhinxheri mund të ulë dhimbjet menstruale duke relaksuar muskujt dhe duke ulur inflamacionin.
Mund të përmirësojë kolesterolin
Sipas kërkimeve, xhinxheri mund të ulë LDL-në (kolesterolin e keq) dhe trigliceridet, duke përmirësuar shëndetin e zemrës.
Mund të stabilizojë sheqerin në gjak
Xhinxheri mund të ndihmojë në mbajtjen e një niveli të qëndrueshëm të sheqerit në gjak, çka përmirëson energjinë dhe metabolizmin. Studimet tregojnë përmirësime edhe te personat me diabet që marrin xhinxher rregullisht.
Mund të ndihmojë mëlçinë
Studimet sugjerojnë se xhinxheri mund të ulë disa enzima të mëlçisë dhe të përmirësojë funksionin e saj, ndoshta për shkak se ndihmon në uljen e rezistencës ndaj insulinës.
Mund të përmirësojë shëndetin e trurit
Falë vetive anti-inflamatore dhe antioksiduese, xhinxheri mund të ndihmojë në ruajtjen e shëndetit të trurit në afat të gjatë. Kërkimet tregojnë se disa përbërës të tij mund të ofrojnë mbrojtje ndaj sëmundjeve si Alzheimer, skleroza multiple dhe Parkinson.