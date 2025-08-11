Ja çka duhet të hani gjatë verës që të mos keni fryrje barku

Ok, vera është super për shumë gjëra – pushime, lëkura që merr ngjyrë, foto me lule në kokë, por jo edhe aq për ndjesinë e barkut të fryrë që të bën të mos duash të veshësh asgjë përveç një bluzeje të gjerë. Po pse ndodh kjo?
Shpesh, përzierjet që bëjmë me ushqime, temperaturat e larta dhe sasia e ujit që pimë (ose e sasisë që s’pimë) ndikojnë direkt në tretje. Për të shmangur këtë fryrjen e bezdisshme, mjafton t’i shtoni këto ushqime të thjeshta në ditën verore:
Shalqi – mbret i stinës dhe mik i mirë i barkut! Ka shumë ujë, ndihmon në pastrimin e organizmit dhe është i shijshëm si dreqi.
Domatet – jo vetëm për sallatë! Domatet janë të pasura me kalium, që ndihmon në reduktimin e mbajtjes së ujit në trup. Pra, më pak fryrje, më shumë rehati.
Jeshillëqe sa të duash – spinaqi, rukola, sallata jeshile etj., merr çfarë të duash dhe organizmi do të të falënderojë. Të lehta për tretje dhe plot fibra = bark i qetë.
Kivi – ky frut i vogël është super për tretje dhe s’ka nevojë për shumë reklamë. Një kivi në mëngjes dhe do ndihesh më mirë gjatë ditës.
Kastravecat – shumë ujë, shumë freski.
Frutat e pyllit – boronica, mjedra, manaferrat janë shumë të shijshme, me pak sheqer natyral dhe me fibra që ndihmojnë në tretje. Plus, duken bukur në çdo pjatë. Estetikë + shëndet.
Avokado – e pasur me yndyrna të mira dhe kalium, avokadoja përmirëson tretjen dhe ju mban të ngopur pa ju fryrë barkun.
Bonus: Pini ujë rregullisht (me masë), shmangni pijet me gaz dhe përpiquni të hani më ngadalë. Ndoshta tingëllon si këshillë nga mami, por funksionon!