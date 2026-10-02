Ja, ky ka qenë e është te(ho)rrori i vërtetë në Lindjen e Mesme

Një funeral kolektiv në Gaza: pas pothuajse tre vitesh, u gjetën mbetjet e 105 palestinezëve
Një funeral kolektiv u mbajt në Gaza të enjten, më 1 tetor, për 105 palestinezë, mbetjet e të cilëve u gjetën nën rrënojat e ndërtesave të banimit pothuajse tre vjet pasi u vranë në sulme në muajt e parë të luftës.
Mbetjet u gjetën në zonën Al-Yarmouk të qytetit të Gazës, ku kompleksi i banesave Al-Taj u shkatërrua në tetor 2023. Sipas raporteve të disponueshme, gra dhe fëmijë janë midis viktimave.
Qindra njerëz u mblodhën për të marrë pjesë në lamtumirën e fundit. Mbetjet u mbështollën me flamuj palestinezë dhe më pas u çuan në varrezat Sheikh Radwan, ku u varrosën.
Operacioni i kërkimit dhe rikuperimit zgjati me javë të tëra, me ndihmën e ekipeve teknike egjiptiane. Mbrojtja Civile Palestineze deklaroi se qasja në rrënoja më parë kishte qenë jashtëzakonisht e vështirë për shkak të mungesës së makinerive të rënda dhe rreziqeve të terrenit.
Sulmi në kompleksin Al-Taj ndodhi më 25 tetor 2023. Sipas Mbrojtjes Civile Palestineze, u goditën disa ndërtesa banimi, ndërsa shumë njerëz u varrosën nën rrënoja.
Familjet e viktimave kanë pritur me vite që të dashurit e tyre të gjenden dhe të varrosen me dinjitet.
Një nga familjet që pësoi humbje të mëdha është ajo e Osama Sharaf. Ai tha se humbi 37 anëtarë të familjes në sulm, dhe disa nga mbetjet u gjetën vetëm gjatë operacionit të fundit.
Mijëra trupa ende nën rrënoja
Nxjerrja e 105 viktimave ka tërhequr edhe një herë vëmendjen ndaj numrit të madh të njerëzve që ende mungojnë në Gaza.
Mbrojtja Civile Palestineze vlerëson se më shumë se 8,000 trupa janë ende nën rrënoja në të gjithë Rripin e Gazës, ndërsa ekipet e shpëtimit paralajmërojnë për një mungesë serioze të pajisjeve të nevojshme për të hequr rrënojat dhe për të kërkuar të zhdukurit.
Për familjet e 105 viktimave, sot shënohet fundi i një pritjeje gati trevjeçare. Pas një periudhe të gjatë pasigurie, të dashurit e tyre më në fund kanë një vend ku mund të varrosen me dinjitet. /tesheshi.com/