Ja një vështrim mbi zhvillimet e fundit në Siri

Studentët u mblodhën pranë Universitetit të Damaskut, rrëzuan statujën e Hafez al-Assad

Qeveria izraelite miratoi një plan që synon dyfishimin e popullsisë së vendbanimeve në lartësitë e pushtuara të Golanit që Netanyahu tha se do të forconte Izraelin.



Qeveria e përkohshme në Siri rihapi shkollat ​​dhe universitetet, duke nxitur mijëra studentë të mbajnë festime në universitete në të gjithë vendin.



Ministri turk i Mbrojtjes Yasar Guler tha se vendi është gati të ofrojë trajnime ushtarake për Sirinë.



Ministri i Transportit i qeverisë së përkohshme siriane tha se vendi së shpejti do të rihapë hapësirën e tij ajrore për trafikun.



Komandanti i përgjithshëm i IRGC-së iraniane tha se “njerëzit jetonin në Siri për aq kohë sa ne ishim atje” dhe premtoi se ushtarët pushtues izraelitë “do të varrosen” në Siri me kalimin e kohës.



Gjashtë civilë të tjerë sirianë, duke përfshirë tre fëmijë në një familje, u vranë nga municionet e pashpërthyera.