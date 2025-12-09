Ja përditësimet më të fundit nga Lindja e Mesme këtë mbrëmje

Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë (UNICEF) ka kritikuar shkallën “tronditëse të lartë” të kequshqyerjes akute në Gaza, pavarësisht armëpushimit që hyri në fuqi në tetor.
Një zyrtar i Hamasit ka thënë se faza e dytë e armëpushimit në Gaza nuk mund të ecë përpara nëse “shkeljet” izraelite vazhdojnë.
Një zyrtar izraelit thuhet se ka thënë se kalimi kufitar Mbreti Hussein midis Bregut Perëndimor të pushtuar dhe Jordanisë do të rihapet për kamionët e ndihmës që shkojnë në Gaza pas mbylljes së tij në shtator.
Bastisjet izraelite kanë vazhduar në Bregun Perëndimor të pushtuar, duke përfshirë operacionet në Universitetin Birzeit në veri të Ramallahut dhe Universitetin Al-Quds në Abu Dis në jug të Jerusalemit.
Ish-kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar, Tony Blair, thuhet se është larguar nga i ashtuquajturi “Bordi i Paqes”, një panel i parashikuar nga SHBA-të për të mbikëqyrur rindërtimin në Gaza. /mesazhi
