Japonia përjeton një “ditë jashtëzakonisht të nxehtë”, temperaturat kalojnë 40 gradë Celsius

Tre qytete në Japoninë qendrore regjistruan temperatura prej 40 gradë Celsius ose më të larta, duke shënuar “kokushobi”-n e parë të përcaktuar zyrtarisht, ose “ditën jashtëzakonisht të nxehtë”, që kur Agjencia Meteorologjike e Japonisë prezantoi kategorinë e re të paralajmërimit për të nxehtin në fillim të këtij viti, sipas agjencisë Kyodo News, transmeton Anadolu.
Tajimi dhe Gujo në prefekturën Gifu regjistruan temperatura prej përkatësisht 40,3 gradë Celsius dhe 40,0 gradë Celsius, ndërsa Toyoda në prefekturën fqinje Aichi arriti në 40,1 gradë Celsius, tha agjencia.
Termi “kokushobi”, i prezantuar në prill, përdoret për ditët kur temperaturat arrijnë të paktën 40 gradë Celsius dhe synon të forcojë ndërgjegjësimin publik për kushtet e të nxehtit që rrezikojnë jetën.
Agjencia Meteorologjike tha se një sistem i fuqishëm me presion të lartë, i cili ka mbuluar pjesën më të madhe të arkipelagut japonez që nga dita e diel, ka ngrohur ajrin si në sipërfaqe ashtu edhe në shtresat e larta të atmosferës, duke shkaktuar rritje të ndjeshme të temperaturave.
Deri në mesditën e vonë, 731 nga 914 pikat meteorologjike të vëzhgimit në Japoni kishin regjistruar temperatura maksimale prej 30 gradë Celsius ose më të larta. Prej tyre, 272 u klasifikuan si “moshobi”, ose “ditë jashtëzakonisht të nxehta”, ndërsa tre matjet prej 40 gradë Celsius u kategorizuan veçmas si “kokushobi”.
Edhe qytete të tjera të mëdha përjetuan vapë intensive, ku Nagoya regjistroi 39,7 gradë Celsius , ndërsa Kumagaya në prefekturën Saitama arriti në 38,6 gradë Celsius, sipas Kyodo.
Agjencia Meteorologjike paralajmëroi se temperaturat e rrezikshme të larta pritet të vazhdojnë në shumë pjesë të Japonisë edhe të mërkurën dhe u bëri thirrje banorëve të marrin masa paraprake kundër sëmundjeve të shkaktuara nga vapa, përfshirë konsumimin e mjaftueshëm të lëngjeve, shmangien e qëndrimit të zgjatur në ambiente të hapura dhe përdorimin e ajrit të kondicionuar aty ku është e mundur.