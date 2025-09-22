Jeep Cherokee është kthyer – dhe është një hibrid

Jeep ka prezantuar modelin e ri Cherokee 2026, i cili rikthehet pas një pauze të shkurtër në vitin 2023.
SUV-i i ri është më i madh se paraardhësi i tij dhe sjell më shumë teknologji standarde, si dhe një motor hibrid të gjeneratës së re.
Ky motor përbëhet nga një motor 1.6 litra turbo me katër cilindra i kombinuar me dy motorë elektrikë dhe një transmision CVT të kontrolluar elektronikisht.
Sistemi prodhon 210 kuaj fuqi dhe 230 Nm çift rrotullues, duke ofruar mbi 500 milje autonomi dhe një konsum prej rreth 37 mpg.
Cherokee 2026 bazohet në platformën STLA Large të Stellantis, duke ofruar një hapësirë më të madhe dhe 30% më shumë kapacitet bagazhi krahasuar me modelin e mëparshëm.
Ai vjen standard me sistemin Active Drive I 4×4 dhe katër modalitete drejtimi: Auto, Sport, Borë dhe Baltë/Rërë.