Porsche nuk heq dorë nga transmisioni manual

Porsche planifikon të vazhdojë të ofrojë makina me transmision manual për sa kohë që rregulloret dhe kërkesa e klientëve e lejojnë.
Duke nisur nga viti 2027, Porsche 911 Carrera S do të rikthejë opsionin e kambios manuale me gjashtë shpejtësi, pas kërkesës së fortë për versionet manuale të 911 GT3.
Timo Resch, CEO i Porsche Cars North America, tha se kompania synon ta mbajë transmisionin manual edhe gjatë dekadës së ardhshme, nëse klientët vazhdojnë ta kërkojnë.
Sfida kryesore mbetet elektrifikimi.
Sistemi hibrid i modeleve 911 GTS dhe Turbo S aktualisht nuk është i pajtueshëm me kambion manuale, por Porsche nuk e përjashton mundësinë që inxhinierët të gjejnë një zgjidhje në të ardhmen.
Ndërsa shumica e prodhuesve po i braktisin kambionet manuale, Porsche duket e vendosur t’i mbajë ato në jetë për aq kohë sa tregu dhe ligjet e lejojnë.