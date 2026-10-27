Jo vetëm portokalli: Pesë pije që janë burime të pasura të vitaminës C

Lëngu i portokallit njihet si një nga burimet më të mira të vitaminës C, por nuk është i vetmi që mund të ndihmojë në plotësimin e nevojave ditore të organizmit.
Disa pije të tjera përmbajnë sasi të konsiderueshme të kësaj vitamine, e cila ndihmon funksionimin normal të sistemit imunitar, përthithjen e hekurit dhe prodhimin e kolagjenit, të rëndësishëm për lëkurën dhe indet lidhëse.
Sipas ekspertëve të ushqyerjes, këto janë pesë alternativa që ia vlen të përfshihen në një dietë të larmishme.
1. Lëngu i acerolës
Acerola or Barbados cherry juice.
Acerola është një frut tropikal që njihet për përmbajtjen e lartë të vitaminës C. Lëngu i saj mund të jetë një burim shumë i përqendruar i kësaj vitamine, por sasia ndryshon sipas përpunimit dhe hollimit të produktit.
Vitamina C ndihmon në mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ dhe kontribuon në formimin normal të kolagjenit.
2. Lëngu i domates
Tasty Tomato juice in a glass with ripe red tomatoes.
Lëngu i domates përmban vitaminë C, kalium dhe likopen, një antioksidant që është studiuar për lidhjen e tij me shëndetin e zemrës. Ai mund të konsumohet me vaktet ose të përdoret si bazë për pije pa alkool.
Megjithatë, personat që duhet të kufizojnë kripën duhet të kontrollojnë etiketën, pasi disa produkte kanë sasi të larta natriumi.
3. Lëngu i amlës
Amla Juice Benefits: Nutritional Value & Side Effectsdenzournutrition.com
Amla, e njohur si manaferra indiane, është një frut me përmbajtje të lartë të vitaminës C. Përdoret shpesh në lëngje dhe pije të përqendruara, me shije të thartë.
Vitamina C që përmban ndihmon organizmin të përthithë hekurin nga ushqimet me origjinë bimore. Sasia e vitaminës në pijen përfundimtare varet nga përqendrimi dhe mënyra e përpunimit.
4. Lëngu i ananasit
pineapple juice
Lëngu i ananasit është një alternativë me shije të ëmbël dhe të thartë. Ai përmban vitaminë C dhe mangan, mineral që kontribuon në metabolizmin normal dhe ruajtjen e kockave.
Jo çdo lëng ananasi ka më shumë vitaminë C se lëngu i portokallit. Kjo vlen veçanërisht për produktet që nuk janë të fortifikuara, ndaj është e rëndësishme të kontrollohet etiketa ushqyese.
5. Lëngu i grejpfrutit
15 Surprising Health Benefits of Grapefruit Juice | Parentinghealthybabiesparentinghealthybabies.com
Një gotë prej rreth 225 mililitrash lëng grejpfruti mund të përmbajë afërsisht 101 miligramë vitaminë C, megjithëse vlerat ndryshojnë sipas produktit. Ai siguron gjithashtu kalium dhe përbërës antioksidues.
Kujdes: grejpfruti dhe lëngu i tij mund të ndërveprojnë me disa ilaçe, përfshirë statina dhe barna të caktuara për tensionin e gjakut. Nëse merrni ilaçe, këshillohuni me mjekun ose farmacistin përpara se ta konsumoni rregullisht.
Si ta merrni më shumë vitaminë C gjatë ditës?
Përveç këtyre pijeve, burime të mira të vitaminës C janë speci i kuq, brokoli, kivi, luleshtrydhet dhe agrumet. Mund t’i përfshini lehtësisht në sallata, vakte ose mesvakte.
Nuk është e nevojshme të mbështeteni vetëm te lëngjet: frutat dhe perimet e plota sigurojnë edhe fibra. Zgjidhni produkte pa sheqer të shtuar kur është e mundur dhe mbani parasysh se përmbajtja e vitaminës C ndryshon nga një produkt te tjetri.