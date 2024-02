Ushtari izraelit që ka postuar këtë foto është mburrur dhe nën të ka shkruar: “E qëllova në këmbë, ia hoqa rrobat dhe i vura prangat në duar”.

Sa i përket krenarisë së të riut palestinez dhe shikimit të tij, sikur don të thotë se besimtari në Zotin, fenë dhe të drejtat e tij nuk do të humbasë dhe as nuk do të thyhet kurrë.

Sytë e tij gjithashtu thonë, ju nuk mund të më thyeni, sepse unë jam e vërteta dhe ju jeni gënjeshtra!

Hoxhë Halil Avdulli