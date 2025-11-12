Ka përfunduar procesi i numërimit në Qendrat e Numërimit dhe Rezultateve ne Mitrovicën e Jugut

Procesi i numërimit të votave në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve (QNR) ka përfunduar plotësisht, përfshirë edhe komunën e Mitrovicës së Jugut. Tashmë pritet që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) të shpallë rezultatet përfundimtare.
Gazetarja në teren e Tëvë1 Fëllënza Krasniqi ka bërë të ditur se të gjitha votat e rregullta janë përfunduar
Nga KQZ është bërë e ditur se pas përfundimit të verifikimeve të fundit dhe procedurave teknike, rezultatet përfundimtare të raundit të dytë pritet të shpallen gjatë ditës së sotme.