Kafshimi kafshëror që Izraeli po i bën Bregut Perëndimor

Ja pse asnjë marrëveshje nuk ka vlerë kur është fjala për një shtet pushtues, gjakatar e të pabesë
Kabineti i sigurisë i Izraelit miratoi rregulla të reja që synojnë forcimin e kontrollit izraelit mbi Bregun Perëndimor të pushtuar, thanë raportet e mediave lokale, duke marrë dënimin nga Autoriteti Palestinez.
Sipas gazetave izraelite Ynet dhe Haaretz, hapat e rinj përfshijnë heqjen e rregullave që pengonin individët hebrenj të blinin tokë në Bregun Perëndimor të pushtuar.
Masat përfshijnë gjithashtu lejimin e autoriteteve izraelite për të marrë përsipër menaxhimin e disa vendeve fetare dhe rritjen e mbikëqyrjes dhe zbatimit të ligjit nga Izraeli në zonat e administruara nga Autoriteti Palestinez.
Në një deklaratë të dielën, presidenca palestineze e quajti vendimin “të rrezikshëm” dhe “një përpjekje të hapur izraelite për të legalizuar zgjerimin e vendbanimeve” dhe për të konfiskuar tokën. Zyra e Presidentit Mahmoud Abbas u bëri thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të ndërhyjnë menjëherë.
Nida Ibrahim e Al Jazeera-s, duke raportuar nga Birzeit në Bregun Perëndimor të pushtuar, tha se masat izraelite ishin “hapi më i rrezikshëm dhe serioz drejt aneksimit dhe vendimi më kritik që kur Izraeli pushtoi Bregun Perëndimor në vitin 1967”.
“Kjo u lejon kolonëve individualë izraelitë të zotërojnë tokë në zonat që historikisht ishin nën kontrollin palestinez, sipas një marrëveshjeje të nënshkruar”, tha Ibrahim.
“Nuk ka asgjë që i ndalon kolonët të zotërojnë tokë dhe të vijnë në qendër të Ramallahut dhe të ndërtojnë shtëpi”, tha Ibrahim, duke shtuar se zotërimi i tokës ose ndërtimi i shtëpive nga kolonët është i paligjshëm sipas një marrëveshjeje të nënshkruar me Organizatën për Çlirimin e Palestinës (PLO) dhe ligjeve ndërkombëtare që ndalojnë një fuqi pushtuese të transferojë qytetarët e saj në territorin e pushtuar.
Ibrahim tha se palestinezëve u lejohet të ndërtojnë shtëpi vetëm në Zonat A dhe B, ku ata ishin në gjendje të zotëronin tokë dhe të ndërtonin e zgjeroheshin. “Ka shumë kufizime për palestinezët që të zotërojnë tokë ose të ndërtojnë shtëpi. Sa herë që ndërtojnë në Zonën C, Izraeli i shemb ato.”
Zëvendëspresidenti palestinez Hussein al-Sheikh tha se raportet për lëvizjet e pritura izraelite për të rritur aneksimin dhe për të krijuar fakte të reja në terren në Bregun Perëndimor të pushtuar ishin një shkelje e plotë e të gjitha marrëveshjeve të nënshkruara dhe detyruese, një përshkallëzim serioz dhe një shkelje e ligjit ndërkombëtar, raportoi agjencia palestineze e lajmeve Wafa.
Ai theksoi se këto masa të njëanshme synojnë të eliminojnë të gjitha perspektivat politike, të shkatërrojnë zgjidhjen me dy shtete dhe të tërheqin të gjithë rajonin në tension dhe paqëndrueshmëri të mëtejshme.
Aneksimi, një realitet
Fathi Nimer, një bashkëpunëtor për politikën palestineze në grupin e mendimit Al-Shabaka, tha se shtytja izraelite për të marrë kontroll të mëtejshëm të Bregut Perëndimor vjen mes presionit në rritje mbi palestinezët në zonë në hijen e luftës së Izraelit në Gaza.
“Në dy vitet e fundit, mijëra palestinezë kanë humbur shtëpitë e tyre,” tha Nimer për Al Jazeera. “Dhjetëra komunitete u shkatërruan nga kolonët plaçkitës, të cilët plaçkitën dhe shkatërruan çfarëdo që donin me mbështetjen e plotë të ushtrisë.”
Shenjat se Izraeli planifikon të vazhdojë me aneksimin formal të Bregut Perëndimor të pushtuar “kanë qenë rreth e rrotull për një kohë të gjatë,” tha ai.
“Do të ketë më shumë ligje që do të jenë edhe më të këqija në rrugën drejt – zyrtarisht – aneksimit të Bregut Perëndimor.” /tesheshi