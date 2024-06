Kaloi jashtëligjshëm kufirin, policia ndalon një person në Leposaviq

Një person në Leposaviq është ndalur nga njësitet policore, pasi që i njëjti dyshohet se ka kaluar jashtëligjshëm kufirin.

Policia në raportin ditor ka bërë të ditur se në konsultim me prokurorin, i dyshuari pas intervistimit (bashkë me veturën) është liruar në procedurë të rregullt.

“Njësitet policore kanë ndaluar të dyshuarin kosovar me veturën të cilën ishte duke e drejtuar, nën dyshimin se i njëjti ka kryer veprën e cekur duke kaluar kundërligjshëm kufirin. Në konsultim me prokurorin, i dyshuari pas intervistimit (bashkë me veturën) është liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në njoftim.