“Kaloni kufirin me këmbë”/ Policia greke nuk lejon kalimin e autobusëve shqiptarë

Policia kufitare greke për të shmangur keqkuptimet ka bërë një deklaratë sqaruese për sa i përket lëvizjes së qytetarëve shqiptarë drejt tokës helene.

Aeroporti i Athinës Elefterios Venizelos, pika kufitare e Kakavijës dhe Qaf Bota funksionojnë normalisht për turistët shqiptarë, me kuota përkatëse 1.500 dhe 250 persona në ditë.

Një vendim i çuditshëm është fakti se autobusët e linjave shqiptare nuk lejohen, pasi dogana deklaron se nuk ka marrë ende qarkoren për hapjen e kufirit, edhe pse ajo është publikuar që në datën 19 në media.

Sipas njoftimit të Drejtorisë së Policisë Kufitare Udhëtarët mund të kalojnë kufirin vetëm në këmbë, me makinat e tyre dhe me autobusët e linjave të brendshme greke.

Ndërsa porti i Sarandës mbetet i mbyllur për të gjitha anijet e linjave me Greqinë, ndërsa Kapshtica përpunon vetëm 400 punëtorë sezonalë.

Sakaq, kushdo dëshiron të kalojë, kryen rapid test në tokën shqiptare, merr letrën që është negativ, tregon PLF dhe kalon.

Në rastet e turistëve, mirë është që personi që udhëton, të ketë me vete ftesën që i bëjnë të afërmit (“ypeftini dhylosi” të vulosur në policinë e lagjes ose bashki) ose të ketë me vete rezervimin e hotelit ku do të qëndrojë, si dhe t’ju tregojë autoriteteve nëse ua kërkojnë, shumën që do ti duhet për qëndrimin në Greqi. Gjithmonë, nëse kjo do ti kërkohet prej policisë në kufi.

Këto masa do të jenë deri në datën 28 qershor, kur pritet të lehtësohen edhe më tej. /tch