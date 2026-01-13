Kancelari gjerman, Merz: Regjimi iranian është në “ditët dhe javët e fundit”

Kancelari gjerman, Friedrich Merz, tha të martën se pret që qeveria e Iranit të rrëzohet së shpejti, duke parashikuar se regjimi po përjeton “ditët dhe javët e fundit”, ndërsa protestat masive vazhdojnë në të gjithë vendin, transmeton Anadolu.
“Kur një regjim mund ta mbajë pushtetin vetëm përmes dhunës, ai në fakt është i mbaruar. Unë supozoj se tani po dëshmojmë ditët dhe javët e fundit të këtij regjimi”, u tha Merz gazetarëve gjatë vizitës së tij zyrtare në Indi.
Kancelari gjerman argumentoi se udhëheqja e Iranit nuk ka më legjitimitet dhe tha se shpreson për një tranzicion paqësor për t’i dhënë fund trazirave. Merz vuri në dukje se Berlini është në kontakt të ngushtë me SHBA-në, Britaninë dhe Francën mbi zhvillimet në republikën islamike.
“Ministrat e jashtëm janë në kontakt të ngushtë me njëri-tjetrin për të siguruar që të mund të ketë një tranzicion paqësor në Iran drejt një qeverie të legjitimuar demokratikisht”, tha udhëheqësi konservator.
– Protestat në Iran
Irani është tronditur nga vala e protestave që nga muaji i kaluar, duke filluar më 28 dhjetor në Pazarin e Madh të Teheranit, për shkak të zhvlerësimit të ndjeshëm të rialit iranian dhe përkeqësimit të kushteve ekonomike. Demonstratat më vonë u përhapën në disa qytete të tjera.
Agjencia e Lajmeve për Aktivistët e të Drejtave të Njeriut (HRANA) me seli në SHBA tha të hënën se numri i të vdekurve nga protestat në Iran është rritur në 646.
Një total prej 10.721 personash janë arrestuar gjatë 16 ditëve të protestave mbarëkombëtare në vend, sipas të dhënave të përpiluara nga HRANA.