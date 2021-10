Kanceri i gjirit: Fruti që ul rrezikun e përsëritjes me 52%

Rritja e konsumit të arrave ka qenë e lidhur me vdekshmërinë reduktuar në përgjithësi. Megjithatë, deri më sot, marrja e arrave nuk është hetuar për korrelacione me rezultatet e mbijetesës në pacientët me kancer gjiri .

Prandaj, një studim i ri në gratë që i kishin mbijetuar kancerit të gjirit, i botuar në Gazetën Ndërkombëtare të Kancerit , tregoi se ngrënia e arrave lidhej me një rrezik më të ulët të përsëritjes së kancerit të gjirit ose vdekjes nga sëmundja.

Në mënyrë të veçantë, ky studim i gjerë grupor zbuloi se ngrënia e arrave në pacientët që i mbijetuan kancerit të gjirit për një kohë të gjatë lidhej me një rrezik të reduktuar prej 52% të përsëritjes së kancerit ose vdekjes, sipas një modeli dozë-përgjigje.

3,449 grave në Studimin e Mbijetesës së Kancerit të Gjirit në Shangai, të cilat kishin kontraktuar dhe mbijetuar nga kanceri i gjirit, iu kërkua të përfundonin një vlerësim ushqyes pesë vjet pas diagnozës së tyre. Gjatë një periudhe mesatare të ndjekjes prej 8 vjetësh, u raportuan 374 vdekje, ndërsa 209 gra të tjera raportuan raste të lidhura posaçërisht me kancerin e gjirit, të tilla si përsëritje, metastaza ose vdekshmëri nga kanceri i gjirit.

Në fakt, korrelacioni ishte më i fortë për gratë që i kishin mbijetuar kancerit të gjirit të fazës së parë dhe të dytë (I-II) krahasuar me ato me kancer të gjirit të fazës së tretë dhe të katërt (III-IV).

Studiuesit vëzhguan gjithashtu një model dozë-përgjigje në marrëdhënien midis konsumit të arrave dhe rrezikut të përsëritjes ose vdekjes nga kanceri i gjirit, me gratë që konsumonin sasi më të mëdha me rrezikun më të ulët .

“Lidhja ishte më e fortë për gratë që ishin në fazat e hershme të kancerit të gjirit në krahasim me ato në të cilat sëmundja kishte përparuar”, thanë ekspertët.