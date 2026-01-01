​Kardiologu zbulon darkën më të mirë për shëndetin e zemrës

Shëndeti i zemrës varet kryesisht nga dieta, së bashku me gjenetikën dhe zakonet si shmangia e cigareve, ulja e stresit dhe ushtrimet e rregullta.
Kardiologu Kunal Lal nga Majami – SHBA, thotë se gjëja më e rëndësishme është të zgjedhim ushqime që janë vërtet të mira për zemrën.
“Është e rëndësishme që ushqimi që hamë të jetë i shëndetshëm për zemrën. Qëllimi është të ndjekim një dietë të ulët në natrium, yndyra trans dhe yndyra të ngopura për të zvogëluar rreziqet si kolesteroli i lartë, presioni i lartë i gjakut ose sëmundjet kardiovaskulare”, tha ai për EatingWell.
Vetëm kur këto rekomandime zbatohen në pjatë, mund të shihet se si duket një vakt i shëndetshëm për zemrën.
Sipas tij, një nga darkat më të mira për shëndetin e zemrës është salmoni i pjekur me qiqra të tymosura dhe perime me gjethe jeshile. Ky vakt kombinon yndyra të shëndetshme, natrium më të ulët, fibra dhe ushqime me bazë bimore të dendura ushqyese.
Kardiologu Lal thotë se kjo lloj darke ofron një ekuilibër të përbërësve kryesorë dhe tregon se si duket një darkë e shëndetshme për zemrën në praktikë, dhe është e lehtë për t’u përgatitur në shtëpi.
“Një dietë e pasur me fibra është e rëndësishme sepse mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare.”
Salmoni është veçanërisht i dobishëm pasi është i pasur me acide yndyrore omega-3. Lal shpjegon se peshqit e pasur me yndyra omega-3 janë një shtesë e shkëlqyer për shkak të aftësisë së tyre të njohur për të ulur trigliceridet në trup.
Yndyrat omega-3 gjithashtu mund të ndihmojnë në uljen e inflamacionit, i cili mund të ngadalësojë procesin e bllokimit të arterieve dhe të ketë një efekt pozitiv në presionin e gjakut, kolesterolin, rezistencën ndaj insulinës dhe trigliceridet.
Ky vakt është gjithashtu relativisht i ulët në natrium, i cili është një vrasës i heshtur në dietë, dhe zvogëlimi i tij përmirëson dukshëm shëndetin e zemrës. Erëzat dhe bimët përdoren në vend të kripës për të siguruar shije, ndërsa qiqrat dhe lakra jeshile shtojnë fibra të vlefshme.
Kardiologu Lal inkurajon përfshirjen e më shumë perimeve, ndërtimin e një pjate të ekuilibruar dhe përdorimin e yndyrave të shëndetshme si vaji i ullirit. Ai gjithashtu rekomandon shtimin e aromave pa kripë, siç janë agrumet, uthulla, bimët dhe erëzat.