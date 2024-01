Karotë dhe xhenxhefil, pija më e mirë anti-inflamatore për imunitetin

Pijet anti-inflamatore, të pasura me antioksidantë, janë shfaqur si aleatë të fuqishëm në mbështetjen e imunitetit dhe kontrollit të peshës.

Lëngu i karotës dhe xhenxhefilit shquhet si një eliksir i fuqishëm që mund të kontribuojë ndjeshëm në forcimin e imunitetit dhe humbjen e peshës. E mbushur me antioksidantë, kjo përzierje ofron një nxitje ushqyese që mbështet mbrojtjen e organizmit kundër sëmundjeve dhe inflamacioneve.

Karota jo vetëm që përmirëson shikimin dhe është antikancerogjene, por e bën lëkurën të re dhe të shëndetshme. Është gjithashtu e mirë për zemrën, dhëmbët dhe mishrat e dhëmbëve, pastron trupin dhe mbron nga sulmet në zemër. Xhenxhefili përmban komponime bioaktive si xhingeroli, të cilat janë treguar se reduktojnë inflamacionin dhe përmirësojnë reagimin imunitar. Karotat dhe xhenxhefili janë gjithashtu plot me vitamina dhe minerale, sidomos vitaminat C dhe A. Vitamina C është veçanërisht e njohur për rritjen e imunitetit.

Xhenxhefili lehtëson problemet e lukthit dhe fryrjet, stimulon sekretimin e mukusit, lehtëson kollitjen dhe dhimbjen e fytit. Ka veti antibakteriale, antifungale dhe antitoksike, prandaj përdoret si parandalues i gripit dhe ftohjes. Gjithashtu ka një efekt antihistaminik dhe për këtë arsye përdoret te alergjitë, ka veti anti-inflamatore që e bëjnë të përdoret në trajtimin e artritit reumatoid, osteoartritit dhe sëmundjeve tjera muskuloskeletore dhe të indit lidhor. Përbërësit kimikë që përmban xhenxhefili janë të dobishëm në parandalimin e procesit të biosintezës së prostaglandinës, e cila është përgjegjëse për fillimin e inflamacionit.