Katari: Gjendja “as luftë, as paqe” në konfliktin SHBA-Iran është e papranueshme

Katari tha sot se gjendja e vazhdueshme e “as luftë, as paqe” mes konfliktit SHBA-Iran është “e papranueshme”, duke bërë thirrje që kriza të zgjidhet përmes dialogut dhe Ngushtica e Hormuzit të rihapet pa kushte, transmeton Anadolu.
“Është e papranueshme që gjendja e as paqes, as luftës në rajon të vazhdojë. Kjo po e shterron rajonin dhe kriza duhet të përfundojë përmes dialogut”, tha në një konferencë për mediat, Ibrahim al-Hashimi, drejtor i Departamentit të Medias dhe Komunikimit në Ministrinë e Jashtme të Katarit.
“Ngushtica e Hormuzit duhet të hapet pa kushte dhe garantimi që ajo të mos përdoret si kartë presioni është një përparësi kryesore”, shtoi ai.
Komentet vijnë mes tensioneve të larta në Lindjen e Mesme ndërsa SHBA-ja dhe Irani vazhdojnë të shkëmbejnë sulme ushtarake ndërsa negociatat midis dy palëve mbeten të bllokuara për shkak të mosmarrëveshjeve mbi lundrimin përmes Ngushticës së Hormuzit, një rrugë ujore strategjike për furnizimet globale me energji dhe mallra.
SHBA-ja dhe Izraeli nisën luftë kundër Iranit më 28 shkurt, duke vrarë më shumë se 3.000 njerëz, sipas Teheranit, i cili u përgjigj me sulme që synonin asetet amerikane në të gjithë rajonin.
Washingtoni dhe Teherani nënshkruan memorandum mirëkuptimi në qershor, me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit, i cili parashikonte ndalimin e operacioneve ushtarake dhe marrëveshje për të rihapur Ngushticën e Hormuzit për lundrim.
Zbatimi i marrëveshjes më vonë u bllokua për shkak të mosmarrëveshjeve mbi angazhimet e ndërsjella dhe lundrimin nëpër ngushticë, përpara se armiqësitë të rifillonin në korrik.