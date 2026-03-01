Katari intercepton 18 raketa balistike që synonin disa zona

Të gjitha raketat u shkatërruan para se të arrinin territorin e Katarit; situata e sigurisë është e qëndrueshme, thotë Ministria e Mbrojtjes.
Ministria e Mbrojtjes e Katarit njoftoi të dielën se ka interceptuar 18 raketa balistike që synonin disa zona të vendit.
“Falë Zotit së pari, dhe më pas falë nivelit tonë të lartë të gatishmërisë, vigjilencës së sigurisë dhe koordinimit të përbashkët ndërmjet autoriteteve përkatëse, arritëm të vazhdojmë me sukses përballimin e kërcënimit,” thuhet në deklaratë.
Ministria konfirmoi se të gjitha raketat u neutralizuan menjëherë pas zbulimit, në përputhje me planet operacionale të miratuara paraprakisht, përpara se të mund të arrinin territorin e Katarit.
Ajo theksoi se Forcat e Armatosura të Katarit posedojnë kapacitetet dhe burimet e plota për të mbrojtur sigurinë e vendit dhe për t’iu përgjigjur me vendosmëri çdo kërcënimi të jashtëm. Autoritetet siguruan se situata e sigurisë mbetet e qëndrueshme dhe plotësisht nën kontroll.
Ministria u bëri thirrje qytetarëve, banorëve dhe vizitorëve të qëndrojnë të qetë, të ndjekin udhëzimet e autoriteteve të sigurisë, të shmangin thashethemet dhe të mbështeten vetëm në informacionet zyrtare.