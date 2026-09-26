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Katari: Netanyahu, pengesa më e madhe për përparimin e planit të paqes në Gazë

Kryeministri dhe Ministri i Punëve të Jashtme të Katarit, Sheiku Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, ka akuzuar drejtpërdrejt kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe qeverinë e tij se janë bërë pengesa kryesore për zbatimin e planit të paqes për Gazën, i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara.

Në një intervistë për rrjetin televiziv CNN, kreu i diplomacisë deklaroi se qeveria izraelite po kryen shkelje të vazhdueshme që po dëmtojnë përpjekjet ndërmjetësuese.

“Kemi një listë të gjatë shkeljesh që, fatkeqësisht, qeveria e Netanyahut po kryen. Parimisht, kemi parë se ai është pengesa më e madhe aktualisht në përparimin e këtij plani paqjeje, ndërsa të gjithë ndërmjetësit po punojnë shumë për t’u siguruar që kjo marrëveshje të respektohet,” u shpreh Al-Thani.

Gjatë fjalës së tij, kryeministri i Katarit hodhi poshtë sërish raportimet e fundit se Doha ka financuar krahun ushtarak të Hamasit, duke ritheksuar se mbështetja e Katarit nuk ka shkuar kurrë për strukturat e armatosura.

I pyetur mbi rolin e Katarit si ndërmjetës mes Uashingtonit dhe Teheranit, Al-Thani bëri thirrje për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit dhe garantimin e lirisë së navigimit, duke dënuar çdo përpjekje për bllokadë detare.

“Përdorimi i rrugëve detare për të bllokuar vendet dhe lirinë e navigimit është i papranueshëm. Kjo konsiderohet si përpjekje për presion dhe ne refuzojmë çdo bllokadë apo shantazh nga çdo shtet apo palë,” deklaroi ai.

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