Një premtim i pretenduar që Trump morri nga Xi…

Irani, aty dy fuqitë mund të ndahen keqazi në rivalitetin e natyrshëm mes tyre
Presidenti i SHBA-së Donald Trump e bëri të qartë gjatë bisedimeve në Shtëpinë e Bardhë me Presidentin Kinez Xi Jinping se ndihma kineze për Iranin është e papranueshme, tha të premten ambasadori i SHBA-së në Kinë, David Perdue.
“Ne ua bëmë të qartë atyre disa javë më parë se çdo ndihmë që ata do t’i ofronin Iranit, qoftë e drejtpërdrejtë apo e tërthortë, qoftë inteligjencë, pjesë apo pajisje ushtarake, ishte plotësisht e papranueshme.
Presidenti Trump e bëri këtë shumë të qartë përsëri dje. Është një temë e përsëritur,” tha Perdue në një intervistë me CNBC.
Kur u pyet veçmas në Fox News nëse kjo do të thoshte që Kina do të ndalonte së ndihmuari Iranin, Perdue tha se Uashingtoni mori siguri nga Pekini të enjten.
“Ne kemi parë tashmë përparim në këtë drejtim. Kjo është ajo që u premtua. Ata na dhanë një siguri dje se nuk do ta bëjnë këtë,” tha Perdue për “America’s Newsroom” të Fox News. /tesheshi