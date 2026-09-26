Interesante: xhamia në vendin tipik katolik e nominuar për cilësimin “mrekulli”

Përzgjedhja e National Geographic për këtë gjurmë islame në Poloni
Një xhami historike prej druri në fshatin Kruszyniany, në Poloninë verilindore, është nominuar për përzgjedhjen “Mrekullitë e Polonisë” të organizuar nga National Geographic.
Është një nga gjurmët më domethënëse të pranisë shekullore të myslimanëve tatarë në këtë vend.
Xhamia është pjesë e një kompleksi të vlefshëm që përfshin edhe një varrezë historike myslimane, duke dëshmuar për traditën e tatarëve Lipka, një komunitet mysliman që ka jetuar në atë që tani është Polonia që nga shekulli i 17-të.
Ndërtesa është ndërtuar prej druri, në një plan drejtkëndësh me përmasa afërsisht 10 x 13 metra, dhe konsiderohet xhamia më e vjetër tatare e ruajtur në Poloni.
Arkitektura e saj përfaqëson një kombinim të traditës islame dhe ndikimeve lokale të ndërtimit karakteristike të Podlasie.
Harqet e theksuara në dritare dhe forma karakteristike e ndërtesës prej druri tërheqin vëmendje të veçantë, të cilat dëshmojnë për takimin e traditave të ndryshme kulturore dhe artistike.
Kompleksi i xhamisë dhe varrezave shpesh përmendet si një shembull i ndërthurjes shekullore të trashëgimisë kulturore polake dhe islame.
Kruszyniany sot na kujton historinë multikulturore të Polonisë dhe komunitetit tatar Lipka, i cili ka ruajtur besimin dhe identitetin e tij islamik gjatë shekujve, ndërsa në të njëjtën kohë është bërë pjesë e jetës shoqërore dhe kulturore të vendit. /tesheshi