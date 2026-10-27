Katër fruta që mund të ndihmojnë në rregullimin e sheqerit në gjak

Frutat e plota nuk duhen shmangur vetëm për shkak të sheqernave natyrale që përmbajnë. Ato ofrojnë fibra, vitamina dhe polifenole, të cilat mund të mbështesin shëndetin metabolik.
Një përmbledhje e 37 studimeve klinike sugjeroi se marrja më e lartë e antocianinave mund të lidhet me kontroll më të mirë të sheqerit në gjak.
Mes frutave që përmbajnë këta përbërës janë boronicat, boronicat e kuqe, manaferrat dhe rrushi i kuq.
Boronicat përmbajnë antocianina, fibra dhe vitaminë C. Këta përbërës po studiohen për ndikimin e mundshëm në ndjeshmërinë ndaj insulinës dhe kontrollin e glukozës.
Boronicat e kuqe janë të pasura me polifenole, përfshirë proantocianidinat. Është mirë të zgjidhen të freskëta ose pa sheqer të shtuar, pasi variantet e thata shpesh ëmbëlsohen.
Manaferrat ofrojnë fibra dhe antocianina, ndërsa disa studime sugjerojnë se mund të kenë ndikim pozitiv në shëndetin metabolik dhe mikrobiotën e zorrëve. Megjithatë, nevojiten më shumë kërkime për të konfirmuar këto përfitime.
Rrushi i kuq përmban polifenole, përfshirë antocianinat dhe resveratrolin. Një pjesë e këtyre përbërësve gjendet në lëkurë, ndaj rrushi mund të konsumohet i plotë dhe në sasi të moderuara.
Ekspertët theksojnë se frutat e plota janë zgjedhje më e mirë se lëngjet e frutave, pasi përmbajnë më shumë fibra.
Për shëndetin afatgjatë rëndësi kanë ushqyerja e larmishme dhe porcionet e përshtatshme. Këto fruta mund të jenë pjesë e një diete të ekuilibruar, por nuk garantojnë vetë rregullimin e sheqerit në gjak.