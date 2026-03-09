KE: Vendet e BE-së kanë 85-90 ditë rezerva emergjente nafte

Komisioni Evropian tha sot se të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian aktualisht mbajnë midis 85 dhe 90 ditëve rezerva nafte emergjente dhe se nuk ka shqetësim të menjëhershëm për mungesat e furnizimit pavarësisht rritjes së çmimeve globale të energjisë, transmeton Anadolu.
Zëdhënësja e KE-së, Anna-Kaisa Itkonen u tha gazetarëve në Bruksel se blloku mbetet i përgatitur mirë për t’u përballur me ndërprerjet e mundshme në tregjet globale të energjisë.
“Ne jemi shumë më pak të shqetësuar për sigurinë e furnizimit sesa për çmimet e larta të energjisë. Ky moment është një kujtesë e përsosur për t’u përqendruar në forcimin e pavarësisë dhe qëndrueshmërisë sonë energjetike, dhe ne e kemi bërë këtë për vite me radhë”, tha ajo.
“Nuk ka mungesë të menjëhershme të furnizimit me naftë në Evropë”, shtoi Itkonen duke vënë në dukje se të gjitha shtetet anëtare mbajnë rezerva emergjente ekuivalente me të paktën midis 85 dhe 90 ditëve të konsumit.
Ajo tha se komisioni nuk është njoftuar nga asnjë shtet anëtar për lirimin e rezervave strategjike në përgjigje të situatës aktuale të tregut. Një Grup Koordinimi i Naftës i BE-së do të takohet të enjten për të shqyrtuar situatën dhe për të vlerësuar zhvillimet në tregjet globale, shtoi Itkonen.
“Për naftën, nuk shohim ndonjë shqetësim apo situatë emergjente. Për momentin, situata është nën kontroll. Furnizimi me energji në Evropë mbetet i qëndrueshëm”, tha ajo.
Zëdhënësja shtoi se struktura e diversifikuar e furnizimit të Evropës ka zvogëluar rreziqet e lidhura me tensionet gjeopolitike. “Ne u larguam nga varësia nga një furnizues në një përzierje të furnizimit me tubacione dhe LNG nga furnizuesit globalë. E njëjta gjë vlen edhe për naftën”, shpjegoi ajo.
Evropa tani importon pjesën më të madhe të gazit të saj të tubacioneve nga Norvegjia dhe gaz natyror të lëngshëm kryesisht nga SHBA-ja ndërsa nuk importon naftë ose gaz nga Irani, shtoi Itkonen.
Zëdhënësja e KE-së tha se komisioni vazhdon të monitorojë nga afër zhvillimet në tregjet e energjisë, së bashku me shtetet anëtare të BE-së dhe Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë. “Nuk kemi ndonjë koment për të bërë mbi çmimet si të tilla, përveç se i ndjekim rritjet me një farë shqetësimi”, tha ajo.
Pavarësisht paqëndrueshmërisë së çmimeve, Itkonen tha se blloku është “shumë më i përgatitur sesa në vitin 2022”, duke vënë në dukje se nivelet e magazinimit të gazit mbeten mjaftueshëm të larta për të mbuluar pjesën e mbetur të sezonit të ngrohjes dimërore.