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Kek me portokall, i butë dhe plot shije

Keku me portokall është një ëmbëlsirë klasike, e thjeshtë për t’u përgatitur dhe perfekte për mëngjes apo për ta shoqëruar me një filxhan kafeje. Aroma e freskët e portokallit dhe tekstura e butë e bëjnë këtë kek një zgjedhje të mrekullueshme për të gjithë familjen.

Përbërësit

  • 3 vezë
  • 180 g sheqer
  • 120 ml vaj
  • 150 ml lëng portokalli i freskët
  • Lëkura e grirë e 1 portokalli
  • 250 g miell
  • 1 pako pluhur pjekës (rreth 10–12 g)
  • 1 pako vanilje
  • Një majë luge kripë
  • Sheqer pluhur për dekorim (sipas dëshirës)

Mënyra e përgatitjes

  1. Në një enë rrihni vezët me sheqerin derisa masa të bëhet e çelët dhe kremoze, më pas shtoni vajin, lëngun dhe lëkurën e grirë të portokallit.
  2. Përziejini mirë dhe shtoni miellin e situr, pluhurin pjekës, vaniljen dhe kripën, duke i përzier derisa të krijohet një brumë homogjen.
  3. Hidheni masën në një tavë të lyer me pak vaj dhe miell dhe piqeni në furrën e parangrohur në 180°C për rreth 35–45 minuta, derisa keku të marrë ngjyrë të artë dhe një kunj druri të dalë i pastër kur e shponi në qendër.
  4. Pasi të ftohet, spërkateni me sheqer pluhur dhe, nëse dëshironi, zbukurojeni me feta të holla portokalli.

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