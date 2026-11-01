Kek me portokall, i butë dhe plot shije

Keku me portokall është një ëmbëlsirë klasike, e thjeshtë për t’u përgatitur dhe perfekte për mëngjes apo për ta shoqëruar me një filxhan kafeje. Aroma e freskët e portokallit dhe tekstura e butë e bëjnë këtë kek një zgjedhje të mrekullueshme për të gjithë familjen.
Përbërësit
- 3 vezë
- 180 g sheqer
- 120 ml vaj
- 150 ml lëng portokalli i freskët
- Lëkura e grirë e 1 portokalli
- 250 g miell
- 1 pako pluhur pjekës (rreth 10–12 g)
- 1 pako vanilje
- Një majë luge kripë
- Sheqer pluhur për dekorim (sipas dëshirës)
Mënyra e përgatitjes
- Në një enë rrihni vezët me sheqerin derisa masa të bëhet e çelët dhe kremoze, më pas shtoni vajin, lëngun dhe lëkurën e grirë të portokallit.
- Përziejini mirë dhe shtoni miellin e situr, pluhurin pjekës, vaniljen dhe kripën, duke i përzier derisa të krijohet një brumë homogjen.
- Hidheni masën në një tavë të lyer me pak vaj dhe miell dhe piqeni në furrën e parangrohur në 180°C për rreth 35–45 minuta, derisa keku të marrë ngjyrë të artë dhe një kunj druri të dalë i pastër kur e shponi në qendër.
- Pasi të ftohet, spërkateni me sheqer pluhur dhe, nëse dëshironi, zbukurojeni me feta të holla portokalli.