Recetë: Speca të kuq të mbushur

PËRBËRËSIT PËR 4 PERSONA:
- 2 speca të kuq të mëdhenj
- 50 g makarona “Risoni”
- 1 kungull
- 6 domate të vogla
- 10 kokrra ulliri
- 50 g djathë i bardhë
- 3 gjethe borziloku të freskët
- 1/2 limon
- vaj ulliri, kripë, Piper
PËRGATITJA:
- Pasi i presim specat në mes, i pastrojmë nga fijet dhe farat, i vendosim në tavë dhe i pjekim për 10- 15 minuta në furrën e ngrohur më pare në temperaturë maksimale.
- Ndërkohë, vendosim makaronat të ziejnë në ujë me kripë.
- Më pas, në një tigan me pak vaj ulliri skuqim për 2-3 minuta kungullin e prerë në kubikë.
- Presim domatet, ullinjtë, djathin dhe borzilokun dhe i hedhim në një enë.
- Shtojmë aty kungujt e skuqur dhe makaronat e ziera. Hedhim kripë, piper, vaj ulliri dhe limon (lëngu dhe lëkura).
- Më pas, vendosim specat e pjekur në pjatë, i mbushim me masën e përgatitur dhe i shërbejmë të ftohtë.