Keni dhëmbë të verdhë? Këto janë gabimet që po bëni

Një gojë e shëndetshme është një pjesë integrale e një jetë të shëndetshme. Kërkohet pastrimi i përditshëm i dhëmbëve, përndryshe problemet nuk do të vonojnë shumë për t’u shfaqur.

Ata që vuajnë nga dhëmbët e verdhë kanë nevojë për një përpjekje shtesë, pasi nuk është vetëm cigarja ose kafeja që dëmton smaltin, por edhe një numër zakonesh të tjera.

Frutat e tharta

Frutat acidike mund t’i bëjnë dhëmbët të duken të verdhë. Portokalli, mandarina, kivi, domatja, limoni dhe luleshtrydhet nëse konsumohen në sasi të mëdha mund të krijojnë një problem. Gjithashtu, limoni i përdorur si zbardhues mund të ketë efektin e kundërt.

Larja me forcë e dhëmbëve

Nëse i lani vazhdimisht dhe me forcë, dhëmbët do të dëmtohen nga smalti dhe do të duken të verdhë. Duhet t’i pastroni dy herë në ditë. Pasta e dhëmbëve me fluor është thelbësore dhe duhet të përdoret gjithashtu një furçë dhëmbësh e moderuar.

Përdorimi i tepërt i larësit të gojës

Përdorimi i tepërt i larësit të gojës mund t’ju ​​bëjë të ndiheni më mirë për higjienën orale, por mund t’i përkeqësojë gjërat duke i bërë dhëmbët të verdhë.