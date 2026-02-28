Kërthiza e botës në flakë lufte, bota në ankth

Irani sulmon bazat amerikane në të gjithë Lindjen e Mesme
Si përgjigje ndaj sulmit amerikano-izraelit, Irani po sulmon të gjithë bazat amerikane në Lindje të Mesme, pra duke lëshuar raketa në vendet arabe përreth, përfshirë dhe vetë Arabinë Saudite.
Kështu, Lindja e Mesme tashmë është nën flakë, ku qartazi Izraeli mundi ta ndezë fitilin e një lufte mes vetë vendeve arabe.
Kështu, Katari dënon sulmin me raketa iraniane dhe tha se ruan të drejtën për t’u përgjigjur
Ministria e Jashtme e Katarit paralajmëroi se vendi rezervon të drejtën për t’u përgjigjur pas sulmit iranian, në përputhje me ligjin ndërkombëtar.
Ajo tha se Katari dënon fuqimisht lëshimin e raketave balistike në territorin e Katarit, duke e quajtur atë një shkelje flagrante të sovranitetit kombëtar, një sulm të drejtpërdrejtë ndaj sigurisë së tij dhe një përshkallëzim të papranueshëm që kërcënon sigurinë dhe stabilitetin e rajonit.
Kuvajti dënon sulmin iranian, thotë se ruan të drejtën për t’u përgjigjur
Ministria e Jashtme e Kuvajtit dënoi sulmet në territorin e saj, të cilat tha se u kryen nga Irani në një “shkelje flagrante” të hapësirës së saj ajrore dhe ligjit ndërkombëtar.
Ajo tha se Kuvajti rezervon të drejtën për t’u përgjigjur në një mënyrë “proporcionale me shkallën dhe natyrën e këtij sulmi” dhe paralajmëroi se veprimet e mëtejshme ushtarake do të dëmtonin stabilitetin rajonal.
Arabia Saudite ka dënuar “fortësisht” sulmet e Iranit ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe, Bahreinit, Katarit, Jordanisë dhe Kuvajtit.
Arabia Saudite paralajmëroi për “pasoja të tmerrshme” për shkeljen e vazhdueshme të “sovranitetit shtetëror dhe parimeve të së drejtës ndërkombëtare”.
Shpërthime u raportuan në Bahrein, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajt dhe Jordani pas lëshimit të raketave balistike dhe dronëve iranianë, dhe disa shpërthime dhe re pluhuri u raportuan në afërsi të bazave ushtarake amerikane.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve BNA të Bahreinit, selia e Flotës së Pestë të Marinës Amerikane “u nënshtrua një sulmi me raketa” këtë mëngjes.
Flota e Pestë e Marinës Amerikane është përgjegjëse për operacionet në Lindjen e Mesme, duke përfshirë Gjirin Persik, Detin e Kuq, Detin Arabik dhe pjesë të Oqeanit Indian.
Një zyrtar i Katarit konfirmoi për Sky News se një raketë mbi vend u kap nga mbrojtja ajrore. Qeveria e Katarit gjithashtu dërgoi një alarm celular për qytetarët, sipas Reuters, duke i nxitur ata të qëndrojnë larg objekteve ushtarake dhe të kërkojnë strehim aty ku janë.
SHBA-të kanë të paktën 19 lokacione – tetë prej të cilave konsiderohen të përhershme – në të gjithë Lindjen e Mesme.
Amerikanët janë të pranishëm në Bahrein, Egjipt, Irak, Izrael, Jordani, Kuvajt, Katar, Arabi Saudite, Siri, Oman dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
Në Turqi dhe Xhibuti, SHBA-të mbajnë baza të mëdha ushtarake që u shërbejnë komandave të ndryshme rajonale, por kontribuojnë në aktivitetet në Lindjen e Mesme.
Bahreini (9,000 trupa amerikane) është selia e Flotës së Pestë të Marinës Amerikane, me përgjegjësi mbi Gjirin, Detin e Kuq, Detin Arabik dhe pjesë të Oqeanit Indian.
Baza Ajrore Al-Udeid në Katar, në shkretëtirën në periferi të Dohas, është selia taktike e Komandës Qendrore Amerikane, e njohur edhe si Centcom. Zona e përgjegjësisë së Centcom nuk është vetëm Lindja e Mesme, por edhe pjesë të Azisë Qendrore dhe Jugore.
Al-Udeid është baza më e madhe amerikane në rajon, me afërsisht 10,000 trupa.
Ndërkohë, Kuvajti pret Kampin Arifjan. Është emri i selisë taktike (ose të përparuar) të Komandës Qendrore të Ushtrisë Amerikane – formacioni ushtarak që shërben si komponent ushtarak për Centcom-in. /tesheshi