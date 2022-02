Këshillë urgjente për duhanpirësit: Këto 6 ushqime ua pastrojnë mushkëritë

Një dietë e shëndetshme dhe ndryshime në stilin e jetesës mund t’ju ndihmojnë të eliminoni nikotinën nga trupi juaj. Disa ushqime përmbajnë përbërës që ndihmojnë trupin të luftojë dhe të largojë natyrshëm mbetjet e nikotinës.

Shihni 6 ushqimet më të mira që do t’ju ndihmojnë të eliminoni nikotinën

Brokoli

Është i pasur me vitamina C dhe B5. Pirja e duhanit ul nivelet e vitaminës C në trup. Mundohuni të hani më shumë brokoli për të eliminuar nikotinën nga trupi juaj.

Portokallet

Lëng portokalli është i pasur me vitaminë C. Konsumimi i rregullt i portokalleve do të rrisë metabolizmin tuaj dhe do të zvogëlojë stresin, i cili është një “kalim” i dëshirave për nikotinë nga një i varur.

Lëng karrote

Nëse pini duhan, atëherë duhet të dini se sa herë që ndezni një cigare nikotina qëndron në trupin tuaj për tre ditë. Nikotina gjithashtu shkakton dëme në lëkurën tuaj. Lëngu i karotës është i mirë për lëkurën dhe është i pasur me vitamina A, C, K dhe B, të cilat janë treguar efektive në largimin e nikotinës nga trupi.

Spinaqi

Spinaqi është një nga perimet më të mira për shëndetin sepse nuk është vetëm i pasur me vitamina , por përmban edhe sasi të mëdha të acidit folik .

Kivi

Ky frut “mrekulli” do t’ju ​​ndihmojë të eliminoni nikotinën nga trupi juaj. Kivit janë një burim i pasur i vitaminave A, C dhe E. Kur pini duhan, nivelet e këtyre vitaminave ulen.

Uji

Pirja e duhanit dehidraton trupin tuaj. Sipas shumë studimeve, me shumë ujë të pijshëm mund të lini duhanin dhe të eliminoni nikotinën nga trupi.