Këshilli i Sigurimit i OKB-së sot diskuton për Kosovën

Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të enjten pasdite do të shqyrtojë raportin e ri gjashtëmujor të sekretarit të Përgjithshëm, Antonio Guterres, për punën e misionit të OKB-së (UNMIK) në Kosovë.

Në raportin që mbulon aktivitetet e UNMIK-ut dhe zhvillimin e ngjarjeve nga 16 shtatori 2022 deri më 18 mars 2023, Guterres ka përshëndetur marrëveshjen drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës dhe aneksin për zbatimin e saj me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian në Ohër.

Në raport përshkruhen edhe ngjarjet e nëntorit të vitit të kaluar, kur serbët braktisën institucionet e Kosovës për shkak të vendimit për konvertimin e targave në RKS. Përshkruhen edhe ato çfarë kanë ndodhur më pas.

Kosova përfaqësohet nga ministrja e Jashtme, Donika Gërvalla. Ajo para dy dite u takua me ambasadoren e SHBA-së në OKB, Linda Thomas-Greenfield, me të cilën diskutuan për marrëveshjen e fundit me Serbinë.

Sesioni i fundit i Këshillit të Sigurimit të OKB-së për punën e misionit të UNMIK-ut është mbajtur në tetor të vitit të kaluar.

Presidencën e këtij këshilli e ka Rusia.