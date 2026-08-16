Kështu vdiq Elvis Presley…

Veset e famës që ia morrën jetën në moshën 42 vjeç
Atë ditë, ai ishte planifikuar të fluturonte nga Memphis për një turne tjetër.
Por Elvis Presley po kalonte kohë të vështira. Përdorimi i drogës mori një ndikim gjithnjë e në rritje: Mbreti i Rock ‘n’ Roll-it vuante nga glaukoma, presioni i lartë i gjakut, dëmtimi i mëlçisë..
E fejuara Ginger Alden e gjen atë pa ndjenja në dyshemenë e banjës. Përpjekjet për ta ringjallur ishin të pasuksesshme: Mbreti vdiq në orën 3:30 të pasdites në Spitalin Baptist Memorial në Memphis.
Sepse, Elvis Aron Presley u bë një legjendë dhe Mbreti i Rock ‘n’ Roll-it i pakurorëzuar gjatë jetës së tij. I lindur më 8 janar 1935 në Memphis, ai filloi të këndonte publikisht në moshën 13 vjeç në ceremonitë kishtare dhe shfaqjet e shkollave të mesme në Memphis.
Pesë vjet më vonë, ai e la shkollën dhe donte të punonte si portier kinemaje dhe shofer kamioni. Ai regjistroi këngën e tij të parë si dhuratë ditëlindjeje për nënën e tij, dhe menjëherë pas kësaj, albumin e tij të parë (1954).
Ngritja e Elvis Presley filloi në mesin e viteve 1950 me hitet “That’s All Right Mama” dhe “Heartbreak Hotel”. Midis viteve 1960 dhe 1975, ai publikoi 52 albume dhe shiti rreth 600 milionë albume.
Prandaj, nuk është për t’u habitur që midis viteve 1957 dhe 1966, Presley ishte në listën e dhjetë aktorëve më komercialë amerikanë.
Në vitin 1975, filluan problemet serioze shëndetësore, diabeti, gastriti dhe iu shtuan drogat nga të cilat Mbreti u bë i varur. Në prill të vitit 1977, ai pësoi një atak në zemër, por nuk e ndryshoi stilin e tij të jetesës.
Elvisi u bë legjendë gjatë jetës së tij, duke thyer të gjitha rekordet: Në karrierën e tij 20-vjeçare, ai publikoi 97 albume dhe kaloi deri në 996 javë në krye të top listave. /tesheshi.com/