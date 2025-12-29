Këta janë 10-të kandidatët më të votuar deri më tani nga LVV, PDK, LDK dhe AAK

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është duke vazhduar përditësimin e rezultateve për kandidatët për deputetë.
Kur janë numëruar mbi 16 përqind e votave nga Lëvizja Vetëvendosje më së shumti vota ka, Albin Kurti kryetar i partisë dhe kandidati për kryeministër.
Pas tij ndër 10 më të votuarit janë edhe Glauk Konjufca, , Hekuran Murati , Albulena Haxhiu, Donika Gërvalla- Schëarz , Xhelal Sveçla, Hajrulla Çeku, Avni Dehari ,Mimoza Kusari-Lila, Ejup Maqedonci.
Nga Partia Demokratike 10 me të votuarit janë: Bedri Hamza, Arian Tahiri, Përparim Gruda, Uran Ismaili, Sala Jashari, Vlora Çitaku, Arben Mustafa, Enver Hoxhaj, Eman Rrahmani, Rrahman Rama
Në listën e LDK-së më i votuari është kryetari i partisë, Lumir Abdixhiku pas tij në dhjetëshen e parë janë: Hykmete Bajrami Ukë Rugova, Avdullah Hoti, Doarsa Kica Xhelili, Kujtim Shala,
Armend Zemaj,Anton Quni, Lutfi Haziri Janina Ymeri 2,545
Dhjetë më të votuarit në AAK-janë: Ramush Haradinaj, Daut Haradinaj, Besnik Tahiri, Bekë Berisha Burim Ramadani, Time Kadrijaj, Agim Çeku, Arber Tolaj, Arton Demhasaj Albana Bytyqi.