Këto dieta janë më të mirat për shëndetin e zemrës

Sëmundjet e zemrës janë vrasësi kryesor i burrave dhe grave në mbarë botën, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, por ka mënyra për të reduktuar ndjeshëm rrezikun.

Së bashku me ushtrimet e rregullta dhe mos pirjen e duhanit, një dietë e shëndetshme është e rëndësishme për të mbajtur larg sëmundjet e zemrës. Por cila dietë plotëson më mirë udhëzimet dietike të Shoqatës Amerikane të Zemrës(AHA)?

Fituese? Dieta DASH, e cila ishte 100% e përafruar me objektivat e AHA për ushqim të shëndetshëm për zemrën. Dieta DASH dominohet nga perimet dhe frutat, pa kufizim, bulmeti me pak yndyrë dhe produktet me drithëra të plota, arrat, peshku dhe shpendët. Me kufizime të lejuara mishi i kuq, ëmbëlsirat dhe pijet me sheqer.

Dieta peskatariane, e cila lejon bulmetin, vezët, peshkun dhe ushqimet e tjera të detit, por jo mishin, ishte 92% në përputhje me udhëzimet e AHA.

Dieta lakto-ovo-vegjetariane, e cila lejon bulmetin dhe vezët, si dhe variacionet që përfshijnë njërën ose tjetrën, ishte 86% e përafruar.

Dieta mesdhetare e vlerësuar me çmime ishte 89% në përputhje me rekomandimet dietike të AHA-s. Dieta popullore u rendit e treta kryesisht sepse rekomandon një gotë të vogël verë të kuqe çdo ditë dhe nuk kufizon kripën.