Këto dy lloje të fibrave duhet ti shtoni në dietën tuaj

Që atëherë, ekspertët kanë mësuar shumë rreth mënyrës sesi 300 mijë bimët e pasura me fibra në tokë ndihmojnë në shërimin e gjithçkaje, nga mikrobioma jonë e zorrëve që rrit imunitetin deri te beteja jonë me peshoren e banjës.

Plus, artikujt e rinj ushqimorë të njohur dhe recetat e rrjeteve sociale për gjëra të tilla si pudingu i farës chia tani e bëjnë konsumimin e fibrave – dhe korrjen e përfitimeve të mëdha shëndetësore për humbjen e peshës – më të shijshme se kurrë.

Përfitimet e fibrave për humbje peshe

Ndërsa rekomandimet kombëtare ditore janë vendosur në 21 deri në 25 gram në ditë për gratë, shumica e ekspertëve besojnë se ne në fakt kemi nevojë për fibra shtesë – afër 35 gram. Dhe hulumtimi i ri zbulon se një matës edhe më i mirë se gramët është shumëllojshmëria (ose shumëllojshmëria) e fibrave që marrim në sistemin tonë.

Will Bulsiewicz, MD, autor i Fiber Fueled, thotë, “Konsumimi i 30 ushqimeve të ndryshme të pasura me fibra në javë është ideale”. Problemi: “Rreth 97 për qind prej nesh nuk po marrin as fibra minimale”.

Fibrat janë çelësi i një ndryshimi të të gjithë trupit: Ndihmojnë në stabilizimin e insulinës, eliminojnë dëshirat, mbështesin tretjen dhe heqin yndyrën. Në fakt, është zbuluar se grumbullimi i fibrave ndihmon njerëzit të rigjallërojnë metabolizmin me 30 për qind dhe të dobësohen 44 për qind më shpejt!

Ekspertja e shëndetit të grave, Anna Cabeca, DO, thotë: “Fibrat janë një mrekulli ushqyese. Dhe ne kemi nevojë për të tani më shumë se kurrë më parë”. Sidomos pasi pandemia ka çuar në një rritje të konsumit të stresit të karbohidrateve të thjeshta që janë zhveshur nga fibrat në procesin e prodhimit.

Më poshtë ua sjellim dy lloje të ndryshme të fibrave që na duhen:

Fibrat e tretshme punojnë për të stabilizuar sheqerin në gjak.

E gjetur në arra, fara, tërshërë, fasulet e thata, mollë, luleshtrydhe dhe bizele, fibrat e tretshme formojnë një xhel që ngadalëson tretjen për të na ndihmuar të thithim lëndët ushqyese nga ushqimi.

Fibrat e patretshme detoksojnë mëlçinë

E gjetur në drithëra, plus lëkurat e frutave dhe perimeve, fibrat e patretshme grumbullojnë jashtëqitjen duke tërhequr ujë në të për ta bërë më të lehtë kalimin. Në këtë proces, ky ushqim i papërpunuar mbledh gjithashtu toksina që bllokojnë yndyrën dhe bllokojnë mëlçinë.