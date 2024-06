Këto janë zhvillimet kryesore gjatë natës në Palestinë

Forcat izraelite kryen sulme ajrore dhe sulme artilerie në Rafah dhe Khan Younis në Gazën jugore, ndërsa një ofensivë tokësore në lagjen Shujayea në qytetin verior të Gazës vazhdoi. Numri i viktimave nuk ishte i qartë menjëherë.

Euro-Med Human Rights Monitor akuzoi forcat izraelite për “masakra të përhapura” në qytetin e Gazës, duke thënë se ka marrë raporte nga ekipet e saj në terren të ushtarëve që ekzekutojnë “dhjetëra, ndoshta qindra, viktima”.

Policia izraelite shpërndau dhunshëm protestuesit antiqeveritar në qytetet e Tel Avivit dhe Jerusalemit Perëndimor, me një ligjvënës të opozitës që akuzoi oficerët se e sulmuan dhe i shkulën flokët.

Noa Argamani, një grua izraelite e çliruar nga robëria e Hamasit më 8 qershor, lëshoi ​​komentet e saj të para publike që nga kthimi i saj në shtëpi, duke u bërë thirrje izraelitëve të bëjnë “çdo gjë të mundshme” për të rikthyer robërit e mbetur.

Kritikat ndërkombëtare u rritën për vendimin e Izraelit për të legalizuar pesë vendbanime, me Egjiptin që bëri thirrje për ndërhyrje globale për të ndaluar lëvizjet dhe Arabinë Saudite duke thënë se “këto shkelje zvogëlojnë perspektivat për paqe dhe përkeqësojnë konfliktet”.

“My biggest worry in captivity was for my parents”

Noa Argamani speaks for the first time after 246 days as a hostage in Gaza:

“I want to remind everyone that there are still 120 hostages in captivity. Among them is Avinatan Or, my partner, from whom I was separated at the… pic.twitter.com/zP7pz6CK9P

