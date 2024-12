Këto janë zhvillimet kryesore të fundit në Siri

Tre persona të tjerë janë vrarë në një shpërthim mine tokësore në Sirinë verilindore, duke rritur numrin e civilëve të vrarë nga municionet e pashpërthyera javën e kaluar në 24, sipas SOHR.



Korrespondenti i Aljazeeras në provincën e Kuneitrës në Sirinë juglindore thotë se forcat pushtuese izraelite kanë shkatërruar rrugë, rrjete uji dhe linja elektrike në zonë.



Gjysmëhëna e Kuqe Siriane thotë se një ekip inxhinierësh vendas dhe ndërkombëtarë kanë përfunduar riparimet në Digën Tishreen në Aleppo rurale, pas paralajmërimeve se luftimet në afërsi mund të dëmtojnë strukturën dhe të vënë në rrezik jetën dhe jetesën e miliona njerëzve.



Ministrat e jashtëm të 13 vendeve të Lindjes së Mesme dhe Perëndimore, si dhe zyrtarë nga BE dhe OKB, u takuan për të rënë dakord për një qasje të përbashkët ndaj krizës në Siri dhe bënë thirrje për një proces kalimtar që do të udhëhiqet nga Siria dhe në pronësi të Sirisë.



Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy thotë se ka udhëzuar qeverinë e tij që të “krijojë mekanizma të furnizimit me ushqim” në Siri, mes raporteve që Rusia ka pezulluar eksportet e grurit në vend pas rënies së Asadit.

