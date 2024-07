Këtu janë përditësimet më të fundit nga Pa’lestina

Vendet në mbarë botën kanë reaguar ndaj vendimit të GJND-së duke thënë se pushtimi i Bregut Perëndimor nga Izraeli është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe duke bërë thirrje për largimin e kolonëve.

The International Court of Justice rules with a 14 to 1 majority that Israel must immediately stop all new settlements and remove all settlers from illegally occupied Palestinian territory. The western ‘rules based order’ will of course ignore this ruling. pic.twitter.com/nFWQrGYjkI

Zyrtarët izraelitë kanë hedhur poshtë vendimin jo-detyrues, ndërsa kolonët izraelitë nisën një valë sulmesh në Bregun Perëndimor të pushtuar.

Israeli settlers/terrorists attacked a village in the West Bank and are trying to burn it down

This is how they treat the good Palestinians that don’t fight back

If they did this to you would you be a goyim and take the abuse or would you fight back pic.twitter.com/d0KxTDyA2J

— Jake Shields (@jakeshieldsajj) July 19, 2024