Këtu janë zhvillimet më të fundit në Palestinë

Hamasi ka publikuar emrat e katër ushtarëve femra izraelite që do të lirohen nga robëria në Gaza të shtunën.



Izraeli, i cili priste lirimin e robërve civilë dhe jo të personelit ushtarak, duket i gatshëm të ecë përpara me marrëveshjen, pavarësisht se duhet të lirojë një numër më të madh të burgosurish palestinezë në këmbim.



Komisioni i të burgosurve palestinezë tha se lirimi i të burgosurve palestinezë nga Ofer do të fillojë në orën 10:00 (08:00 GMT) të shtunën. Sipas kushteve të marrëveshjes, 200 të burgosur palestinezë duhet të lirohen.



Një avion ushtarak izraelit ka bombarduar një automjet në Qabatiya, në Bregun Perëndimor të pushtuar, bazuar në “inteligjencën” që sugjeron se në bord ishte një celulë e armatosur palestineze.



Shtëpia e Bardhë ka bërë thirrje për një “zgjatje të shkurtër dhe të përkohshme” të afatit për tërheqjen e Izraelit nga Libani jugor i vendosur nga armëpushimi i arritur në nëntor, ka raportuar The Times of Israel.

Një zyrtar i OKB-së ka paralajmëruar kundër situatës “përkeqësuese” në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe i bëri thirrje Izraelit të mbrojë palestinezët.

Ekipet palestineze mjekësore dhe të shpëtimit kanë nxjerrë trupat e 17 personave nga rrënojat e shtëpive të shkatërruara në Rafah, të cilët u vranë në sulmet izraelite në Gaza.

Zyra e Kombeve të Bashkuara për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA) tha se 339 kamionë me ndihma hynë në Rripin e Gazës të premten, në ditën e gjashtë të armëpushimit midis Izraelit dhe Hamasit.

Agjencia e ndihmës palestineze e OKB-së UNRWA duhet të “ndalojë operacionet e saj në Jerusalem dhe të evakuojë të gjitha ambientet në të cilat operon në qytet” deri më 30 janar, i tha i dërguari i Izraelit në OKB Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, në një letër të premten.



Departamenti Amerikan i Thesarit ka hequr sanksionet ndaj kolonëve të dhunshëm izraelitë dhe organizatave që kanë qenë pas trazirave në Bregun Perëndimor të pushtuar në përputhje me një urdhër ekzekutiv të presidentit të ri.