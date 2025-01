Këtu janë zhvillimet më të fundit në Palestinë

Udhëheqësi i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Ndihmën dhe Punën për Refugjatët Palestinë (UNRWA) thotë se ndalimi i afërt i Izraelit ndaj agjencisë po “dëmton jetën dhe të ardhmen e palestinezëve” dhe do të minojë marrëveshjen e armëpushimit të Gazës pasi ajo “po rrezikon çdo perspektivë për paqe dhe sigurisë”.



Spitalet në Gaza kanë marrë 48 trupa në 48 orët e fundit, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të enklavës.



Ministri i Punës dhe Mirëqenies Yoav Ben-Tzur, një anëtar i lartë i partisë ultra-ortodokse Shas të Izraelit, i ka bërë thirrje kryeministrit Benjamin Netanyahu që të çojë marrëveshjen e armëpushimit në fazën e dytë, sipas gazetës Times of Israel.



Shoqata e Gjysmëhënës së Kuqe të Palestinës (PRCS) thotë se një nga ambulancat e saj është goditur nga zjarri snajper izraelit në zonën Tal as-Sultan, në perëndim të Rafahut në Gazën jugore.



Një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme franceze ka reaguar ndaj komenteve të presidentit amerikan Donald Trump për “pastrimin” e Gazës, duke thënë se do të ishte “e papranueshme” që palestinezët të zhvendoseshin me forcë nga Gaza.



Zelanda e Re tani do t’u kërkojë izraelitëve që aplikojnë për vizë për të raportuar detaje rreth shërbimit të tyre ushtarak dhe të paktën një personi i është refuzuar hyrja pasi e ka bërë këtë, sipas gazetës Times of Israel.



Udhëheqësi suprem i Iranit, Ali Khamenei, thotë se Gaza e ka gjunjëzuar Izraelin me armëpushimin.

Sulmet izraelite plagosën 24 persona në Libanin jugor, tha Ministria libaneze e Shëndetësisë, në sulmet më të mëdha në vend që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më shumë se gjashtë javë më parë.



Më shumë se 300,000 njerëz kanë kaluar nga Gaza jugore në veri, ndërsa OKB-ja paralajmëron se “nevojat në terren mbeten të jashtëzakonshme”.



Shumë prej të kthyerve ngritën strehimore të improvizuara pranë rrënojave të shtëpive të tyre të shkatërruara në Gazën veriore, duke filluar përsëri jetën e tyre “nga e para”, sipas ekipit të Al Jazeera në terren.



Lufta e Izraelit në Gaza ka vrarë të paktën 47,354 palestinezë dhe ka plagosur 111,563 që nga 7 tetori 2023. Të paktën 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të udhëhequra nga Hamasi atë ditë dhe më shumë se 200 u zunë robër.