Këtu janë zhvillimet më të fundit në Pa’lestinë

Ministria libaneze e Shëndetësisë ka thënë se shtatë persona, përfshirë një fëmijë, u vranë në bastisjet izraelite në qytetet Tayr Harfa, Aita al-Jabal, Meiss el-Jabal dhe Aitaroun.

Izraeli thotë se dhjetëra raketa u hodhën nga Libani. Dy u qëlluan gjithashtu nga Gaza, por nuk raportohet për viktima.

Ushtria izraelite ka lëshuar urdhra të ri për banorët që të evakuojnë disa lagje në veri të Gazës, ndërsa Izraeli ka shtuar sulmet e tij në veri dhe në qendër të enklavës.

Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se fëmijët palestinezë në Gaza po përballen me një rritje të kequshqyerjes akute, me një rritje prej 300 për qind të raportuar midis majit dhe korrikut në veri.

Burimet mjekësore i thonë Al Jazeeras se forcat izraelite kanë vrarë 18 palestinezë në Gaza qendrore dhe jugore që nga mëngjesi i sotëm, ndërsa Izraeli urdhëron më shumë evakuime.

Shtëpia e Bardhë thotë se bisedimet në Kajro që synojnë arritjen e një armëpushimi në Gaza kanë qenë “konstruktive”, por të gjitha palët duhet të bashkohen për të zbatuar marrëveshjen e propozuar.

Agjencia e Kombeve të Bashkuara për refugjatët palestinezë ka konfirmuar se një foshnjë 10-muajshe në Gaza tani është e paralizuar për shkak të poliomielitit – rasti i parë në enklavë në më shumë se 25 vjet.

Të paktën 40,265 njerëz janë vrarë dhe 93,144 janë plagosur në luftën e Izraelit në Gaza. Rreth 1,139 njerëz u vranë në Izrael gjatë sulmeve të udhëhequra nga Hamas më 7 tetor dhe më shumë se 200 u zunë robër.

Before this genocide, Israel literally calorie counted aid that came into Gaza. Now, it’s a targeted famine, and the US will keep sending taxpayer dollars in the billions to a criminal state. The evidence of your collaborative war crimes is overwhelming. pic.twitter.com/bQEvKjSXmM

— Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman504) August 23, 2024