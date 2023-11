Këtu janë zhvillimet më të fundit në Palestinë

Ushtria izraelite thotë se 11 robër të liruar në Gaza janë kthyer tani në Izrael, ku do t’i nënshtrohen kontrolleve mjekësore dhe do të ribashkohen me familjet e tyre.

Tre gra palestineze dhe 30 fëmijë pritet të lirohen së shpejti nga burgjet izraelite.

Një zëdhënës i ministrisë së jashtme të Katarit i thotë Al Jazeera-s se zgjatja dy-ditore e armëpushimit të Gazës është një shenjë pozitive që shpresojmë se mund të “përgatisë terrenin për një armëpushim më të qëndrueshëm”.

Palestinezët në Gaza e kanë mirëpritur njoftimin e Katarit dhe Hamasit se armëpushimi do të zgjatet deri të enjten në mëngjes. Shefi i OKB-së thotë se shpreson se zgjatja do të çojë në dërgesa ndihmash shumë të nevojshme.

Familjet e tre studentëve palestinezë të qëlluar në SHBA thonë se ata ishin në shënjestër “thjesht për shkak se ishin palestinezë”.

Autoritetet lokale në Rripin e Gazës kanë njoftuar se numri i palestinezëve të vrarë nga sulmet vdekjeprurëse izraelite në enklavë ka tejkaluar 15 mijë, duke përjashtuar mijëra të tjerë të zhdukur ende nën rrënoja. /mesazhi