KFOR-i dhe EULEX-i zhvillojnë trajnim të përbashkët për kontrollin e turmave dhe menaxhimin e trazirave

Trupat hungareze të KFOR-it kanë realizuar një trajnim të përbashkët me personelin e EULEX-it, me qëllim forcimin e bashkëpunimit dhe rritjen e kapaciteteve të reagimit në situata të ndërlikuara të sigurisë.
Misioni i NATO-s në Kosovë ka bërë të ditur se ushtrimet janë fokusuar në përmirësimin e koordinimit, qëndrueshmërisë dhe vendimmarrjes nën presion.
“Trajnimi u përqendrua në përmirësimin e koordinimit, qëndrueshmërisë dhe vendimmarrjes nën presion, duke u lejuar ekipeve të përsosin taktikat dhe të përmirësojnë ndërveprimin gjatë situatave komplekse të sigurisë”, thuhet në njoftimin e KFOR-it.
Sipas misionit, këto ushtrime janë të domosdoshme për t’i bërë përgjigjet e përbashkëta më efikase dhe më të harmonizuara.
“Një trajnim i tillë i përbashkët është thelbësor për të siguruar përgjigje efektive dhe të sinkronizuara mirë në mjedise kërkuese – duke mbështetur gatishmërinë e misionit dhe duke kontribuar në një mjedis të sigurt për të gjithë njerëzit në Kosovë”, theksohet në komunikatë.