Kina, kërkesë Ukrainës: Krijoni kushtet për t’i dhënë fund luftës

Lufta në Ukrainë vazhdon, megjithëse Rusia tashmë po flet për një fund të mundshëm. Kjo do të vinte, siç ka siguruar ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov, me tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga dhënia e ndihmës ushtarake për Kievin.

Në daljen e tij të fundit para mediave, Lavrov e krahasoi situatën aktuale me atë të Afganistanit, me Amerikën që ‘braktisi udhëheqjen afgane, të cilës i kishin besuar gjatë 20 viteve të okupimit’.

Ndërkohë, në Kinë po zhvillohet edhe një konflikt diplomatik. Ajo e një vendi që nuk ka dënuar pushtimin rus (në fakt, Kina nuk e etiketon si të tillë), por që në të njëjtën kohë mbron dialogun për të arritur një zgjidhje. Vendi aziatik prezantoi një plan paqeje që nuk u pëlqye nga vendet aleate sepse, ndër të tjera, vendosi në të njëjtin nivel agresorin (Rusinë) dhe viktimën (Ukrainë).

Që nga e hëna e kaluar, gjiganti aziatik ka dërguar një përfaqësues në vende të ndryshme evropiane, si Polonia, Franca dhe Gjermania, si dhe Rusia dhe Ukraina. Objektivi nuk është tjetër veçse nxitja e bisedimeve për arritjen e paqes. I dërguari i posaçëm kinez Li Hui zhvilloi një takim me Presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky të mërkurën, duke e paralajmëruar atë se ‘të gjitha palët duhet të krijojnë kushtet për t’i dhënë fund luftës’ dhe ‘të fillojnë bisedimet e paqes’.

‘Kina është e gatshme të krijojë emëruesin më të lartë të mundshëm të përbashkët mes komunitetit ndërkombëtar për të zgjidhur krizën ukrainase dhe do të përpiqet të rivendosë paqen sa më shpejt të jetë e mundur’, shprehet Ministria e Jashtme kineze në një deklaratë.

Në të njëjtën kohë që Kina viziton disa vende evropiane, ajo gjithashtu ka lëshuar një paralajmërim për vendet aleate të Ukrainës. Kina u ka kërkuar ambasadave të huaja dhe organizatave ndërkombëtare me seli në Pekin që të mos përdorin fasadat e ndërtesave të tyre për ‘propagandë politike’. Kjo me sa duket është për shkak të shfaqjeve të mbështetjes për Ukrainën në fasadat e lartpërmendura, të cilat shfaqin flamuj me ngjyra ukrainase dhe mesazhe të tipit ‘Mbështesim Ukrainën’.

Në notën e lëshuar nga Ministria e Punëve të Jashtme, e datës 10 maj, bëhet e ditur se ky pretendim është ngritur për ‘të evituar shkaktimin e konflikteve ndërmjet shteteve’. Në të njëjtën mënyrë, këtyre delegacioneve ndërkombëtare u kujtohet se duhet ‘të zbatojnë ligjet kineze’, pavarësisht se Pekini ka ratifikuar Konventën e Vjenës për marrëdhëniet diplomatike, me të cilën respekton imunitetin diplomatik.

Ndër ambasadat e prekura janë ato të Kanadasë, Polonisë dhe Gjermanisë. /syri