Kinezët myslimanë përleshen me policinë për ta ndaluar prishjen e xhamisë – VIDEO

Protestuesit janë përplasur me një numër të madh policësh mbi demolimin e planifikuar të një xhamie në qytetin Yunnan në Kinë.

Turma njerëzish janë mbledhur para xhamisë Najiaying të shekullit të 13-të.

Përleshjet shpërthyen mes policisë dhe banorëve, të cilët u rrethuan nga qindra policë të armatosur.

Yunnan ka popullsinë me shumicë myslimane.

Kina zyrtarisht njihet si ateiste dhe qeveria ka thënë se lejon lirinë fetare, raportoi BBC. Megjithatë, vëzhguesit thonë se ka pasur rritje të shtypjeve të organizimeve fetare në vitet e fundit.

Xhamia ka qenë e rëndësishme për qytetin dhe në vitet e fundit është zgjeruar me një numër minaresh.

Por, një gjykatë më 2020 vendosi se zgjerimi ishte ilegal, duke urdhëruar që të hiqen. Veprimet e fundit që të zbatohet ky vendim, kanë nxitur protesta. /koha

Footage from China’s Yunnan province allegedly shows clashes between Hui Muslims and police after being denied mosque entry.

Online speculation hints at authorities planning mosque demolition ⤵️ pic.twitter.com/JdjZw5VrMa

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 29, 2023