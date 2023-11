Kjo është ajo që duhet të hani për të reduktuar simptomat e menopauzës

Shumica e grave do të duhet të përballen me të një ditë, menopauzën. Nxehjet, ndryshimet e humorit, dhimbjet e kokës dhe pagjumësia janë vetëm maja e ajsbergut. Dhe edhe pse nuk mund të bëni asgjë për të ndaluar menopauzën, mund të jeni në gjendje të zvogëloni simptomat me ushqimet që hani.

Sipas dietologes Desire van der Kruk, heqja e disa ushqimeve dhe pijeve nga dieta juaj mund t’i bëjë më të mirë për t’u trajtuar afshet tuaja të nxehta. Kur jeni në menopauzë, alkooli mund t’i përkeqësojnë ndezjet tuaja. Nëse dëshironi të reduktoni ndezjet e nxehta, duhet të hani perime, fruta, sojë dhe shumë e shumë fibra.

Fatkeqësisht, ndezjet e nxehta dhe vetëm shqetësimi i përgjithshëm fizik nuk janë të vetmet negative për të qenë në menopauzë. Kur të arrini menopauzën, rreziku për t’u prekur nga sëmundjet e zemrës do të rritet. Nëse hani llojet e duhura të ushqimit, mund të ulni kolesterolin dhe presionin e gjakut. E cila më pas ndihmon në uljen e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare. Zvogëloni marrjen e ushqimeve me yndyrë hani më pak mish, përdorni vajra kur gatuani dhe zgjidhni opsionin me pak yndyrë kur blini qumësht.

Hani më pak kripë nëse doni të siguroheni që të mos hani shumë kripë, duhet të shmangni vaktet e ngrira ose ushqimet e parapaketuara.