Kjo është makina elektrike më e lirë në SHBA – shikoni sa kushton

Çmimi i gjeneratës së ardhshme Nissan Leaf në SHBA është zbuluar më në fund.
Modeli i ri jo vetëm që është më i lirë se nivelet ekuivalente të paraardhësit të tij, por gjithashtu pozicionohet si një nga automjetet elektrike më të përballueshme aktualisht në dispozicion në SHBA.
E vetmja pjesë që mungon në enigmë është çmimi i nivelit bazë të rregullimit S, të cilin Nissan ende nuk e ka njoftuar.
Sipas prodhuesit, Leaf tani ka çmimin më të ulët të sugjeruar me pakicë të çdo vetura tjetër elektrike në shitje në këtë vend, transmeton Telegrafi.
Nissan ka arritur ta mbajë nivelin e rregullimit S+ pak nën nivelin 30,000 dollarë, gjë që nuk është një arritje e vogël duke pasur parasysh inflacionin e sotëm.
Është e arsyeshme të pritet që niveli i ardhshëm i rregullimit S të jetë edhe më i lirë, duke forcuar më tej atraktivitetin e Leaf si një veturë elektrike të përballueshme.
Për momentin, i vetmi krahasim i drejtpërdrejtë midis brezave mund të bëhet me nivelin e rregullimit SV+. Versioni i ri fillon nga 34,230 dollarë, gati 2,000 dollarë më pak se modeli i vitit 2025, pavarësisht se ofron më shumë gamë dhe një listë më të pasur të karakteristikave standarde.
Nivelet e pajisjeve S+, SV+ dhe Platinum+ ndajnë një bateri më të madhe prej 75 kWh, e cila siguron deri në 480 kilometra rreze veprimi EPA.
Këto versione janë të shoqëruara me një motor më të fuqishëm që prodhon 215 kuaj fuqi. Niveli bazë i pajisjes S përdor një bateri 52 kWh dhe një motor 174 kuaj fuqi, i cili është ende një përmirësim në krahasim me modelin bazë që po largohet.
Kur bëhet fjalë për karikimin, çdo Leaf në tregun amerikan tani përfshin një port NACS për qasje në Tesla Superchargers dhe mbështet funksionalitetin automjet-klient (V2L).
Ridizajnimi i Leaf e çon modelin në territorin e “fastback crossover” me një karroceri 17.5 inç të gjatë që ka një profil më aerodinamik sesa hatchback që zëvendëson. Ndriçimi LED është standard në të gjitha nivelet e pajisjeve, ndërsa Platinum+ merr dritat e pasme ekskluzive të frymëzuara nga Nissan Z.
Nissan pretendon se kabina është më e bollshme se më parë, falë një dyshemeje të sheshtë dhe ulëseve të projektuara rishtazi. Në pjesën e përparme, çdo nivel i pajisjeve vjen me një kabinë digjitale: S dhe S+ kanë ekrane të dyfishta 12.3 inç, ndërsa SV+ dhe Platinum+ kanë ekrane më të mëdha 14.3 inç.