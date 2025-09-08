Kjo është supermakina e re Lexus – dhe duket spektakolare!

Në eventin tradicional të Javës së Makinave në Monterey, Lexus ka zbuluar konceptin e tij Sport.
Është njoftimi i një modeli që shumë e quajnë tashmë LFR, dhe dizajni i jashtëm duket si një përzierje e LFA-së legjendare dhe LC500 elegante.
Lexus ende nuk ka publikuar detaje teknike, as foto të brendshme, por më shumë informacion pritet të dalë së shpejti, transmeton Telegrafi.
Çfarë dihet: makina ka një motor V8 me dy turbokompresorë, motori është vendosur përpara dhe fuqia dërgohet në rrotat e pasme, shkruan Motor1.
Ky model është menduar gjithashtu të shërbejë si bazë për versionin e ri të garave GT3 të Toyota-s.
Disa detaje interesante mund të shihen në koncept – për shembull, majat e shkarkimit janë të vendosura nën krahun e pasmë, dhe hapja e madhe në pjesën e pasme i ngjan LFA-së.
Sigurisht, disa detaje janë thjesht “koncept fantazi” dhe nuk do të shfaqen në modelin e serik, por pritet që pamja përfundimtare e makinës të jetë shumë e ngjashme me këtë.
Lexus ka fshehur qëllimisht disa elementë – siç është pjesa e brendshme, dhe të gjitha mbishkrimet përveç logos Bridgestone janë hequr nga gomat.
Forma e mbulesës së motorit e bën të qartë se motori është vendosur thellë pas boshtit të përparmë.
Toyota dhe Lexus përdorën AMG GT R si referencë gjatë zhvillimit të modelit, duke pasur parasysh se është një nga makinat sportive më të mira me motor përpara dhe tërheqje në rrotat e pasme.
Ne e pamë për herë të parë këtë makinë si konceptin e garave Toyota GR GT3 në vitin 2022, dhe tani për herë të parë kemi një pamje të asaj se si duket versioni i saj Lexus i destinuar për përdorim në rrugë.
Në një deklaratë zyrtare, Lexus thotë: “Kjo makinë sportive progresive, e orientuar drejt së ardhmes dhe në të njëjtën kohë autentike përfaqëson drejtimin në të cilin do të lëvizë dizajni i Lexus. Koncepti frymëzues kombinon elementë dinamikë dhe emocionalë në një vizion të një ikone sportive të gjeneratës së re”.